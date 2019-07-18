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Gürsu'nun parkları ışık saçıyor

Gürsu Belediyesi'nce yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla ilçenin parkları ışık saçıyor.

18.07.2019 17:32 Gürsu
Gürsu Belediyesi'nce yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla ilçenin parkları ışık saçıyor.

Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ilçedeki bütün parkların yeşil alanları, oyun gurupları ve ışıklandırma sistemleri yenileniyor. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Parklarımızın yaptığımız bakım çalışmalarıyla, hemşehrilerimizin keyifle zaman geçireceği hayat alanları olması için çalışıyoruz. Şehrimizin gri tonların soğukluğuyla değil yeşilin huzuruyla bütünleşmesini istiyoruz. Yazın ferahlığını ve ışıltısını yaşadığımız bugünlerde, hemşehrilerimizin ilçemizin her köşesinde bu ferahlığı hissetmesini sağlamak için çalışıyoruz. Gürsu'nun her alanda çağdaş şehirleşme kimliğiyle hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüj ve yan bantlarda yapılan bakım çalışmalarıyla ilçenin caddeleri de estetik görünüme kavuşturuluyor. - BURSA
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Mustafa Işık, Gürsu, Güncel

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