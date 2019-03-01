Gürsu'nun Parkları ve Caddeleri Çiçek Açıyor

Gürsu
Belediyesi'nce park ve caddelere mevsim çiçekleri dikiliyor.
Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yapılan çiçeklendirme çalışmaları çerçevesinde ilçenin park ve caddeleri hercai menekşelerle renkleniyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık
, "Çiçeklerin oluşturduğu renklerle dolu parklar ve caddelerimizle ilçemizi renklendiriyoruz, ilçemizin güzelliğini canlandırıyoruz. Hemşehrilerimizin, yemyeşil ve çiçeklerle bezenmiş parklarda çocuklarıyla keyifle zaman geçirebilmesi, caddelerimizde aynı keyifle dolaşabilmesi için çalışıyoruz. Gürsu'nun her alanda modern şehir kimliğini kazanması hedefiyle hizmetlerimizi yönlendiriyoruz" dedi. - BURSA
Gürsu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA