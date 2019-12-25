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Gürsu'nun verimli toprakları kaçak yapılaşmadan korunuyor

Gürsu Belediyesi, verimli toprakları kaçak yapılaşmadan korumak için yıkımlara devam ediyor.

25.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:02 Gürsu'nun verimli toprakları kaçak yapılaşmadan korunuyor
Belediyesi, verimli toprakları kaçak yapılaşmadan korumak için yıkımlara devam ediyor.

Gürsu'nun verimli topraklarını tehdit eden kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik mücadelelerinin devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizin verimli topraklarının kaçak yapılarla yok olmasını önlemek başta olmak üzere, ilçemizde kaçak yapılaşmayı önleme konusundaki kararlılığımız sürecek. Yıkım yapmak bizleri de üzen bir durum. Ancak yasalar bizlerin huzuru ve toplumsal düzenin sağlanması için var ve bizler de kanunları uygulamakla mükellefiz. Yasalar gereği de bu yıkımları yapmak zorundayız. Kanuni yollarla konut yapımında verdiğimiz hizmetlerde de belediye olarak hep kolaylaştırıcı olmaktayız. Kaçak yapıya harcanan emekler kanuni yollarla konut yapmakta kullanılırsa hem emekler hem de birikimler heba olmaz" dedi.

Bütün uyarılara rağmen inşa edilen kaçak yapılar, Gürsu Belediyesi ve ilgili diğer kurumların yetkililerinden oluşan yıkım ekiplerince yıkılıyor. - BURSA

Mustafa Işık, Gürsu, Güncel

Kaynak: İHA

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