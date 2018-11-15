Gürsu'nun Yeni Okulları Yükseliyor

Okul inşaatlarında incelemelerde bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Nüfusu hızla artan ilçemizin okul ihtiyacını çözmek amacıyla yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. Belediyemiz, İlçe Kaymakamlığımız, İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasındaki sinerjiyle ilçemize kazandırdığımız yeni okullarımızla eğitim alanında büyük bir atılımı gerçekleştirmiş olduk. Cumhuriyet tarihinden itibaren 160 derslik bulunan ilçemize son bir yılda 360 derslik alanı kazandırdık. Eğitimin kalitesi geleceğimize ışık tutacaktır. Bilgiyle donatılmış toplumlar, tarihlerini, toplumsal kimliklerini, değerlerini, kültürel miraslarını korumada ve geleceğe taşımada daha başarılı olurlar. Okullarımızın ilçemize kazandırılmasında destek olan tüm kurum ve hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gürsu Jandarma Komutanlığı'na ait alanda, Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan ve Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmezle birlikte incelemelerde bulunan Başkan Işık, okullara yaptığı ziyaretlerde de okul yöneticileri ve öğretmenlerle istişarelerde bulunuyor.