Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gürsu Vefâ Ekibi vatandaşın yanında

Korona virüs salgını sebebiyle alınan iki günlük sokağa çıkma yasağında, Gürsu Vefa Ekibi Gürsulular'ın ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırıyor.

12.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:42
Gürsu Vefâ Ekibi vatandaşın yanında
Korona virüs salgını sebebiyle alınan iki günlük sokağa çıkma yasağında, Gürsu Vefa Ekibi Gürsulular'ın ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırıyor.

Gürsu Kaymakamlığı ve Gürsu Belediyesi personellerinden oluşan Vefa Ekibi, iki günlük sokağa çıkma yasağında da vatandaşların taleplerini karşılıyor. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Alınan bütün tedbirleri bizlerin sağlığını korumak maksadıyla planlayan devletimizin eli olan ekiplerimiz, ekmek, ilaç v.b acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızın taleplerini evlerine ulaştırıyor. Hepimizin sağlığı için evlerimizde kalmayı sürdürelim, inşallah bu zor günleri en kısa zamanda atlatacağız" dedi.

Vefa Ekibi, vatandaşların mağdur olmaması için, vatandaşlardan gelen talepleri evlerine kadar ulaştırarak yardımcı oluyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Işık, Gürsu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Salgın ABD’de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Salgın ABD'de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Gürsu Vefâ Ekibi vatandaşın yanında - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:30: İSKİ, kentte yoğunluğun azaldığı günlerde çalışmalarını hızlandırdı - Haber 17:30: Sağlık çalışanlarına BİLSEM'den siperli maske - Haber 17:29: (DRONE) Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 17:28: Amasya'da "Milli Dayanışma Kampanyası"na dezenfekte desteği - Haber 17:26: Siirt'te koronavirüs karantinasındaki 8 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber