Gürsu Yollarına Makyaj

Bursa
'nın Gürsu
ilçesinde havai elektrik hatlarının yer altına alınmasının ardından asfalt çalışmaları sürüyor.
Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından ilçenin merkez mahallelerinde yapılan üst yapı çalışmaları ile Gürsu tazeleniyor. İstiklal Mahallesi Dumlupınar
Caddesi ve Recep Yazıcıoğlu
Caddesi üzerinde yer alan elektrik tellerinin Uludağ
Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yer altına alınmasının ardından asfalt ve kaldırım çalışmaları yapılıyor.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık
, "Gürsu'nun artan nüfusunun ihtiyaçlarını en iyi ve hızlı şekilde çözüme ulaştırabilmek maksadıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin merkezinde yaptığımız üst yapı yenileme çalışmalarımızla cadde ve sokaklarımıza ışıltı kazandırıyoruz" dedi. - BURSA
Fen İşleri Müdürlüğü,Bursa,Gürsu
22 Kasım 2018 Perşembe 17:09