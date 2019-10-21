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Gürsulu başarılı sporcular ödüllendirildi

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda derece kazanan sporcular, Gürsu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende ödüllendirildi.

21.10.2019 16:00Gürsulu başarılı sporcular ödüllendirildi

Gürsu Belediyesi ve Gürsu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Amatör Spor Haftası programı sporcuların gösterileriyle renklendi.

Gürsu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, sporcular karate, taekwondo ve kick boks branşlarında gösteriler sundu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın spor yapmaları konusunda duyarlılıklarını arttıran bu hafta önemli. Sağlıklı nesiller yetişmesinde sporun öneminin bilinciyle, Gürsumuz'da oluşturduğumuz spor tesisleriyle, çocuklarımızın spor yapma olanaklarını zenginleştirdik. Gençlerimizin bir spor dalıyla ilgilenerek spor yapma alışkanlığı kazanması, bedenen ve ruhen sağlıklı gelişmelerinde büyük önem taşımakta. Nüfusu 90 bini aşan ilçemizde, kötü alışkanlıkları olan gençlerimizin sunduğumuz spor imkanlarıyla bu alışkanlıklardan uzaklaştıklarını görüyoruz. Gürsu'da, uyuşturucu madde kullanımı ve suça karışma oranının yüzde 74 oranında düşmesi doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesi. Belediye olarak spora olan desteğimiz her alanda sürüyor. Tüm çocuklarımıza ve hemşehrilerimize sporla dolu sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Şerbet, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halim Tuğluoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törende başarılı sporculara plaket, kuşak sınavını geçen sporculara da kuşaklarının takdimi yapıldı.


Mustafa Işık, Gürsu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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