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GÜRTİAD ve MÜSİAD yöneticileri Gürcistan'da AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Mustafa Özgür Yücel ile Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Osman Turan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

27.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:24 GÜRTİAD ve MÜSİAD yöneticileri Gürcistan'da AA'nın
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Mustafa Özgür Yücel ile Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Osman Turan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Yücel ve Turan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Yücel, kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti.
Yüzüncü yılını kutlamaya hazırlanan AA'yı tebrik eden Yücel, "Dünyanın her noktasından zor şartlarda çalışan fotoğrafçı ve gazeteci kardeşlerimize buradan selamlarımı iletiyorum." dedi.
Turan ise oyunu, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.
Turan, AA'nın düzenlediği yıllık fotoğraf oylamasına katılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Anadolu Ajansı'nın muhabirleri, dünyanın dört bir yanında değişik iklim konuşlarında, savaş altında, kötü şartlarda, iyi şartlarda görevlerini yapıyorlar. Çok etkileyici fotoğraflar var. Aslında hepsi birinci olmaya layık." diye konuştu.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Anadolu Ajansı, Mustafa Özgür, Güncel

Kaynak: AA

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