Gürültü kavgasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki lokalde, oyun oynarken gürültü yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklandı.
17.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:12
İzmir 'in Bayraklı ilçesindeki lokalde, oyun oynarken gürültü yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklandı.
Olay, 14 Mart gecesi saat 23.30 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 1637/17. sokakta bulunan bir lokalde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadıkları sırada Burhan Bahar'ın gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı Şahin O. buna tepki gösterdi. Çıkan kavgada Bahar, Şahin O.'yu darp etti. Yaşanan olayın ardından lokali terk eden Şahin O., bir süre sonra geri dönerek tabanca ile Bahar'a ateş etti. Burhan Bahar kanlar içerisinde yere yığılırken, Şahin O. hızla çıkarak kayıplara karıştı. Lokaldeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaçan Şahin O. polise teslim oldu.
Burhan Bahar'ı tabancayla vurarak öldürdükten 1 gün sonra polise teslim olan Şahin O.'nun emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şahin O., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine nakledildi. - İZMİR
Olay, 14 Mart gecesi saat 23.30 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 1637/17. sokakta bulunan bir lokalde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadıkları sırada Burhan Bahar'ın gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı Şahin O. buna tepki gösterdi. Çıkan kavgada Bahar, Şahin O.'yu darp etti. Yaşanan olayın ardından lokali terk eden Şahin O., bir süre sonra geri dönerek tabanca ile Bahar'a ateş etti. Burhan Bahar kanlar içerisinde yere yığılırken, Şahin O. hızla çıkarak kayıplara karıştı. Lokaldeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaçan Şahin O. polise teslim oldu.
Burhan Bahar'ı tabancayla vurarak öldürdükten 1 gün sonra polise teslim olan Şahin O.'nun emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şahin O., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine nakledildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Haberler
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Haberler
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Haberler
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Haberler
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı