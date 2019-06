Gürültü kirliliğine karşı denetimler artırılmalı

Kaynak: İHA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası, 'Türkiye Çevre Raporu'nu yayımladı. Raporda Sivas, Tunceli ile birlikte gürültü kirliliğinin 2. öncelikli sorun olarak belirlendiği şehirler arasında yer aldı.Sivaslı olan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Sivas'ta yaşanan gürültü kirliliğinin nedenlerine ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Çözüm önerileri de sunan Bozoğlu, gürültü kirliliğinin önlenmesi noktasında kamu kurumlarının denetimleri artırması gerektiğini belirtti.'Türkiye Çevre Raporu'nu hazırlarken kamu kurumlarının yaptığı çalışmaları baz aldıklarını ifade eden Bozoğlu, "Bu raporumuzda yayımladığımız bütün bilgilerin kaynağı bilimseldir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın raporlarında da zaman zaman görülebilir. Bu nedenle de bilimsel ve teknik bir raporu kamuoyuyla paylaştık" dedi.Sivas'ta gürültü öncelikli problemTürkiye'nin öncelikli problemlerinin başında hava kirliliğinin geldiğini dile getiren Bozoğlu, "Her şehrin kendine has özellikleri var. Hem coğrafi konum itibariyle hem de kentleşme süreci ve sanayileşmeye bağlı olarak farklı çevresel problemlerin yaşandığını görmekteyiz. Dolayısıyla değerlendirme yaparken her kentin kendine özgü koşullarını da unutmamak gerekiyor. Örneğin Ankara'nın en önemli sorunu hava kirliliği iken Antalya'nın en önemli sorunu su kirliliği olabiliyor. Raporumuz içerisinde de belirttiğimiz gibi Sivas öncelikli gürültü problemini yaşayan illerin başında geliyor. Yani Sivas'ın 2. öncelikli probleminin gürültü kirliliği olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir sorun" diye konuştu."Hepimizin hassas davranması lazım"Bozoğlu, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: "Ben de Sivaslıyım. Sivas'ın bende çok özel bir yeri var. Daha önce birkaç defa kentteki belediye başkanlarıyla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gibi kurumların müdürleriyle ve Sayın Vali ile bir takım değerlendirmelerimiz oldu. Sivas'ta gürültü kirliliği sorununun yaşandığını görüyoruz. Kaynağı ne olabilir diye araştırdığımız zaman da korna kullanımını görüyoruz. Vatandaşların araç kullanırken yoğun bir şekilde korna kullanımını tercih ettiklerini görüyoruz. Öte yandan düğünlerin açık havada yapılıyor olması ya da düğün veya eğlence için kullanılan mekanların yeterince yalıtıma sahip olmaması gürültü kirliliğini tetikliyor. Düğünlerde oluşturulan araç konvoyları da gürültü kirliliği noktasında çok önemli bir problem. Artık 21'inci yüzyıldayız. Türkiye gerçekten hızlı bir kentleşme süreci yaşıyor. Modernleşme çağındayız. Sivas'ın 21. yüzyıla uygun kent olarak oluşmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın da şüphesiz geçmişten gelen birtakım alışkanlıkları var ama bunların güzel olanlarını tutup insana, çevreye, doğaya zarar verenlerini de artık bir kenara bırakmak gerekiyor. Düğün konvoyları gibi gürültü kirliliği oluşturan, komşumuzu, eşimizi dostumuzu rahatsız eden konularda daha hassas davranmamız gerekiyor. Konvoy gibi bir alışkanlık artık çağdaş ülkelerde uygulanmayan bir yöntem. Elbette sevincimizi, mutluluğumuzu herkesle paylaşmak istiyoruz, bunlar çok değerli ama bunları farklı yöntemlerle uygulamak lazım. Bu noktada vatandaşların mutlaka korna kullanımından uzak durması, gerektiği noktalarda kullanması öte yandan düğün gibi faaliyetlerin olabildiğince kapalı mekanlarda ve diğer insanlara zarar vermeyecek şekilde yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz bizim için asker uğurlamak da çok değerlidir, kutsal bir görevdir. Bu gibi faaliyetlerde ne yazık ki diğer insanları rahatsız ederek sevincimizi yaşadığımızı görüyoruz. Bunlara artık bir şekilde hepimizin hassas davranması lazım."Denetimler sıklaştırılmalıGürültü kirliliğinin önlenmesi noktasında kamu görevlilerine büyük görevler düştüğünün altını çizen Bozoğlu, "Sivas Belediyesi ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün denetimi sıklaştırmaları, vatandaşları uyarmaları, konvoy ve düğün faaliyetlerini düzen altına almaları gerekiyor. Bu gibi uygulamalar zaman zaman oy kaybı kaygısıyla yapılmayabiliyor. Biz bunu bütün kentlerde görüyoruz. Seçim dönemlerini düşünerek yapılan bu hareketler ne yazık ki sorunları çözmekten bizi uzaklaştırıyor. Gürültü kirliliği artık çağımızın en önemli problemlerinden bir tanesi. Dikkat dağıtıyor, psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Bu sorunu eğitimle çözebiliriz. Bu noktada ilkokulda, ortaokulda öğretmenlerimizin çocuklarımıza bilinç kazandırmasını ve çocuklarımızın da bu sayede ailelerini yönlendirmelerini sağlayabiliriz. Bu kısa vadede etkili bir çözüm olacaktır" ifadelerini kullandı. - SİVAS