Haberler» Güncel» Haber

Gürültü kirliliğine neden olan kornalar silindirle ezildi

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu.

28.08.2019 14:18 Gürültü kirliliğine neden olan kornalar silindirle ezildi
ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu. Kornalar, yol ortasında üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.
Trafik zabıta ekipleri, şehir içi yolcu taşıyan midibüs ve otobüslerde, gürültü kirliliğine yol açması nedeniyle yasak olan havalı korna denetimi yaptı. Ekipler, bulunan havalı kornalara sökerek, el koydu. Araç sahipleri hakkında da yasal işlem yaptı. Kornalar daha sonra yol ortasına konuldu ve üzerinden silindir geçrirlerek, imha edildi. Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.



Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:35   Rıdvan Şükür; "Salda gölü, doğal haliyle kalsın"
15:35   İstanbul'da okul çevrelerinde polis denetimlere başladı
15:35   Ruhani: dış politikada dost ülkelerin kapasitesinden yararlanmalıyız
15:34   Kocaeli asırlık çınar ağaçlarının ultrasonunu çekiyorlar
15:34   Şanlıurfa gürültü kirliliğine neden olan kornalar silindirle ezildi
15:34   İşten çıkarılanlar ibb önünde açıklama yaptı
15:34   İstanbul-"adalar ulaşım çalıştayı"na hayvanseverler ile faytoncular da katıldı