Haberler » Güncel » Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü - Haber

Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, Barış Sargın (39), evinin yakınında alkol alıp gürültü yapan grubu uyarınca bıçaklanarak öldürüldü.

10.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:44Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

BİLECİK'in ilçesinde, Barış Sargın (39), evinin yakınında alkol alıp gürültü yapan grubu uyarınca bıçaklanarak öldürüldü. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece Osmaneli ilçesine bağlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Sargın, evininin yakınında alkol alıp gürültü yapan Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal Ö.'yü yanlarına giderek, uyardı.  Ancak Sargın ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada Barış Sargın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Sargın'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Köye gelen jandarma Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Selimiye, Osmaneli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 17:01:51