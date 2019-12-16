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"Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı

Bakırköy'de "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajına sinirlenerek komşularını darp eden baba ve 2 oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.12.2019 19:19 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:44

'de "Gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşularını darp eden baba ve 2 oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna 'gürültü yapmayın uyuyamıyorum' diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

BABA VE 2 OĞLU TUTUKLANDI

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 kişi Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Baba ile 2 oğlu nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bakırköy, Politika


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