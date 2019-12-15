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Komşularına "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diyen adamın kapısına dayandılar! Feci kavga çıktı

İstanbul Yeşilköy'de alt kat komşularına "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adamın kapısına dayandılar. Komşular arasında çıkan feci kavga apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

15.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:40

İstanbul 'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Olay 'e bağlı Yeşilköy semtinde 3 gün önce gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy'de oturan İskender Karaduman gece yarısı gelen sesler üzerine aynı apartmanda oturan alt kat komşusuna gürültü yapmayın uyuyamıyorum diye mesaj attı.

KARADUMAN'A SALDIRDILAR

Karaduman'ın attığı mesaja sinirlenen ve ismi öğrenilemeyen alt kat komşusu iddiaya göre iki oğlu ile beraber yukarı çıkarak bağırmaya başladı. Kapıyı yumruklayan ve tekmeleyen kişiler, daire sahibi elinde sopa ile kapıyı açtığı esnada Karaduman'a saldırdı.

Evinde ve ailesinin yanında darp edilen Karaduman yaralanırken bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karaduman'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İskender Karaduman'ın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de alt kattan yukarı çıkan 3 kişi Karaduman'ın kapısını yumruklamaya ve tekmelemeye başlıyor. Görüntülerin devamında ise Karaduman'ın elinde sopa ile kapıyı açmasıyla 3 kişinin saldırdığı görülüyor. Bu sırada bağırma seslerine çıkan karşı daireden çıkan bir kişi araya girmeye çalışıyor. Kapıya gelen 3 kişi ayırmak için dışarı çıkan karşı daire sahibine de tepki gösteriyor.

SALDIRGAN 3 KİŞİ SERBEST KALDI

Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de daire sahibine saldıran alt kat komşu ile iki oğlunu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından alt kat komşu ile iki oğlu serbest bırakıldığı öğrenildi.

Komşularına

Yeşilköy, Bakırköy, DHA, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (19)
ENTEL MAGANDA:konut dokunulmazlığı diye bir şey var bu nedir ya eşkiyamısınız siz
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4 1
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TÜRK VATANDAŞI.:muz cumhuriyetlerini geçtik bu ne kardeşim 3 kişi kapıya dayanıyor haneye giriyor. serbest kalıyor. yazıklar olsun ülkemizde adalet içler acısı bir duruma geldi.
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10 2
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VATANDAŞ:Hem suçlu hem güçlü bu olsa gerek ha bir de adam değiller adam olsalar üç kişi bir kişiye dalmazdı çakal sürüleri
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7 0
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ARDA:mesaji gormeden zirvalamayin
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0 3
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VATANDAŞ:adam boşuna sopa yemiş madem adamlar kapını yumrukladı tekmeledi neden polisi aramadın adamların amacı zaten sana saldırmak bu belli zaten eğer sonrasını düşünüyorsan ev seninse sat veya kiraya ver böyle iğrenç mahlukların yanında ne oturuyorsun bunların adamı olmasa zaten şuan içerdeydiler ben böyle bir şey yapayım hayatım kayar adamı hastanelik edeceksin sonra serbest bırakaçaksın sizin adaletinizin içine edeyim. .
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11 0
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YORUMCU:DIŞARIDA AÇ OLDUĞU İÇİN BİR PARÇA EKMEK ÇALAN ÇOCUKLAR HAPİSLERE GİRSİN. . . . . BÖYLE HANEYE TECAVÜZ EDENLER SERBEST BIRAKILSIN. . . . . ADALET SİSTEMİMİZ MÜKEMMEL
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47 1
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Bence adam üçünün de leşini yere serseydi siz bu sefer adama yüklenirdiniz. Şimdi ise ailesinin gözleri önünde dayak yiyip hastanelik olmasıyla kaldı. Artık ailesine dahi söz geçiremeyecek ve onlar tarafından iki de bir yüzüne vurulacak. Tabi bir süre sonra buna tahammül edemeyen adam en sonunda başta yapması gerekeni yapacak.
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2 0
DİYARBEKİRLİ ŞEHİT YASİN BÖRÜNÜN YAKINI:HELAL sana kardeşim adamların hapise girmeleri için ADAMI öldürmeleri gerekiyor du ÖLDÜRMELERİ! Yazık ne hallere kaldık ne hallere. Bu eşkiyalığın cezası yok demek ki.
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7 0
FAKO:Apartman kurallarına uymamak-Kişilerin huzur ve sukutunu bozmak- Tehdit-Hakaret-Kasten yaralama-Konut dokunulmazlığının ilhali-Mala zarar verme. Eğer kanunlar doğru düzgün uygulanabilseydi hiç kimsenin cesareti yemezdi böyle kabadayılık yapmaya.
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21 0
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Bunun için bir yaptırım gücünün olması gerekir. Fakat nerede o güç?
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1 0
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