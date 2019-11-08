Haberler » Güncel » Gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu - Haber

Gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Hüseyin A., gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiği komşusu Atakan B. tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.

08.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:50 Gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu
BALIKESİR'in ilçesinde, Hüseyin A., gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiği komşusu Atakan B. tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. 

Edremit ilçesine bağlı Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde dövmecilik yapan Hüseyin A., kahvehane işleten Atakan B.'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet etti. Polis tarafından uyarılmasına sinirlenen Atakan B. dün akşam sahilde karşılaştığı Hüseyin A.'yı tabancayla bacağına 3 el ateş ederek, yaraladı.Hüseyin A. ambulansla kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis kaçan Atakan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hüseyin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Balıkesir

Balıkesir, Edremit, Akçay, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:03   Türkiye e-ticaret ve e-ihracat seferberliğinde ilk imzalar Malatya'da atıldı
15:03   Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Robotik ve Kodlama Eğitmen Eğitimi tamamlandı
15:03   Şanlıurfa'da Gaziantep'in tarihi ve kültürü tanıtıldı
15:08   Karaman Ziraat Odası toprak analizini ücretsiz yapacak
15:08   Yalova'da çiftçilere çilek fidesi dağıtıldı
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi Cumartesi günü Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:10:08