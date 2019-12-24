Haberler » Güncel » Gürün'de Aktepe Güven tazeledi - Haber

Gürün'de Aktepe Güven tazeledi

Gürün Muhtarlar Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

24.12.2019 08:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:48 Gürün'de Aktepe Güven tazeledi
Muhtarlar Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

'ın Gürün ilçesinde 2016 yılında kurulan ve Konakpınar köyü muhtarı Hüseyin 'nin kurucu başkanlığını yaptığı, Gürün Muhtarlar Derneği ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. 69 üyeden 58 üyenin katıldığı toplantıda Aktepe yeniden başkan seçildi.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi misafir olarak katıldığı toplantıda bir konuşma yaptı. Çiftçi konuşmasında, bir çatı altında toplanan muhtarlarla daha koordineli çalışma imkanı bulduklarını belirtip Aktepe'ye başarılar diledi. Çiftçi, her zaman muhtarların yanında olduklarını da sözlerine ekledi. - SİVAS

Aktepe, Sivas, Gürün, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:50   Kolombiya'da Dilan Cruz için anma töreni düzenlendi - Haber
09:50   Silahlı kavgaya müdahale eden bekçi vuruldu - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
09:50   Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili... - Haber
09:46   Kediler üşümesin diye 150 adet kedi evi yaptı - Haber
09:35   Son dakika: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e dava açacak - Haber
09:08   Karadeniz alev alev yanıyor! 4 ilde 26 farklı noktada orman yangını - Haber
09:00   Çankırı'da 2 tır çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:00   Bir otomobil parasına aldığı doğanı bakanlık izni ile Türkiye'ye getirdi - Haber
08:21   TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı! Kumar oynayanlara verilen ceza yükseltildi - Haber
24.12.2019 09:51:25