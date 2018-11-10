Gürün'de Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Sivas
'ın Gürün
ilçesinde Türkiye
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
ölümünün 80'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Hükümet
Konağı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, daha sonra Atatürk İlk ve Ortaokulu'nun Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlendiği anma etkinliğiyle devam etti. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hamit Aydoğan
, "10 Kasım
tarihi milletimiz için bir anma, matem günü olmaktan çok Atatürk'ü anlama günüdür. Bizlere düşende onu çok iyi anlayıp, ilkelerine ve cumhuriyetimize sahip çıkmak bununla birlikte ülkemizi en güzel yerlere taşımaktır" dedi.
Şiirlerin okunduğu program Atatürk oratoryosu ve Atatürk konulu video gösterimiyle sona erdi. Düzenlenen anma etkinliğine Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi
, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. - SİVAS
Türkiye,Sivas,Gürün,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:55