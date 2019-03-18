Gürün'de Çanakkale Şehitleri Anıldı

Sivas
'ın Gürün
ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi
ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Asef Çoban Anadolu Lisesi
öğrencilerinin okuduğu şiirlerin ardından müzik dinletisi sunuldu.
Duygusal anların yaşandığı programa Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çifti, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - SİVAS
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Kaynak: İHA