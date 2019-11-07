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Gürün'de foto safari

Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinesinde, 'Gürün'de Sonbahar' konulu resim yarışması için foto safari düzenlendi.

07.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:56 Gürün'de foto safari
Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinesinde, 'Gürün'de Sonbahar' konulu resim yarışması için foto safari düzenlendi.

Gürün'ün doğal güzellikleri görüntülemek için düzenlenen geziye Gürün Meslek Yüksekokulu Gürün Kültür Sanat ve Spor Kulübü üyesi öğrenciler katıldı.

İlçede ki Çardak Suçatı mevkisinde gerçekleşen gezi kapsamında, seralar, alabalık tesisleri gezildi. Kendi marangozhanesinde ahşap minberler imal eden Ali Önder ziyaret edilerek fotoğraflandı. Gün sonunda hem Gürün'ün doğal güzelliklerini yerinde görme, hem de Gürün'de sonbaharı kareleme fırsatı bulan öğrenciler bu güzel etkinliği düzenleyen yetkililere memnuniyetlerini dile getirdiler. - SİVAS

Emniyet Müdürlüğü, Gürün, Güncel

Kaynak: İHA

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