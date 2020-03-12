Gürün'de İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı yapıldı.
12.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:45
Sivas'ın Gürün ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı yapıldı.
İstiklal Marş'ının 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99'uncu yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi. Asef Çoban Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Gürün Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Gürün Asef Çoban Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Osman Yükselce, "Mehmet Akif Eroy, İstiklal Marşı'nda Türk ulusunun neden savaştığını, neye inandığını açık bir şekilde anlatmıştır. Çanakkale savaşını yazdığı bir şiirle anlatan, anlatmakla da kalmayıp adeta destanlaştıran Akif, topyekün milli mücadelenin yaşandığı Kurtuluş Savaşı'na da İstiklal Marşı'mızı armağan etmiştir" diye konuştu. Program günün anlam ve önemine ilişkin okunan şiirler, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video ile devam etti. İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Gürün Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve Gürün Cumhuriyet Savcısı Ali Naci Kaya tarafından verildi. - SİVAS
İstiklal Marş'ının 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99'uncu yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi. Asef Çoban Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Gürün Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Gürün Asef Çoban Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Osman Yükselce, "Mehmet Akif Eroy, İstiklal Marşı'nda Türk ulusunun neden savaştığını, neye inandığını açık bir şekilde anlatmıştır. Çanakkale savaşını yazdığı bir şiirle anlatan, anlatmakla da kalmayıp adeta destanlaştıran Akif, topyekün milli mücadelenin yaşandığı Kurtuluş Savaşı'na da İstiklal Marşı'mızı armağan etmiştir" diye konuştu. Program günün anlam ve önemine ilişkin okunan şiirler, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video ile devam etti. İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Gürün Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve Gürün Cumhuriyet Savcısı Ali Naci Kaya tarafından verildi. - SİVAS
Kaynak: İHA
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