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Gürün'de karda mahsur kalan 200 kişi ilçede misafir ediliyor

Soğuk hava ve kar yağışı Sivas'ın Gürün ilçesinde hayatı felç etti.

31.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:06Gürün'de karda mahsur kalan 200 kişi ilçede misafir ediliyor
Soğuk hava ve kar yağışı 'ın ilçesinde hayatı felç etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 200 kişi ilçede misafir ediliyor.

En sert kış koşullarının yaşandığı Sivas'ta, soğuk hava ve kar yağışı Gürün ilçesinde hayatı durma noktasına getirdi. Sivas ile Gürün, Gürün ile Kayseri arasındaki araç ulaşımı, tipi nedeniyle durdu. Yaklaşık 70 araç ilçe merkezinde mahsur kaldı. 200'e yakın kişi ilçedeki misafirhanelere yerleştirildi. İstanbul'da vefat eden 88 yaşındaki Mustafa Güneş isimli vatandaşın cenazesine katılmak üzere Camiliyurt köyüne giden 90 kişi, köy yolunun kapanması sonucu mahsur kaldı. İlçe Özel İdare ile Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS

Sivas, Gürün, Güncel

Kaynak: İHA

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