Haberler » Güncel » Gürün'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor - Haber

Gürün'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde özel idare ekipleri tarafından köy yollarında karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

16.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:08Gürün'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor
'ın ilçesinde özel idare ekipleri tarafından köy yollarında karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Gürün ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Çok sayıda köy yolu araç ulaşımına kapandı. Gürün İlçe Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını 20 personel 10 iş makinesi ile aralıksız sürdürüyor.

Gürün Özel İdare Müdürü Umut Aktaş, "Kapalı köy yollarının ulaşıma açılmasında önceliği taşımalı eğitim yapılan köylere vermekteyiz. Köylerde mahsur kalan hastalar için ekiplerimiz seferber olmuş durumda. En kısa sürede bütün köy yollarımızı ulaşıma açacağız "dedi. - SİVAS

Sivas, Gürün, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 12:32:09