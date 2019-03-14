Gürün'de Öğrenciler Tıp Bayramı'nı Kutladı

Kaynak: İHA

Sivas'ın Gürün ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.Gürün Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden üniversite öğrencileri hastane başhekimi Aysun Şahin ile bir araya geldi. Başkehim Şahin'in ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan öğrenciler çiçek takdim etti.Hastane Başhekimi Aysun Şahin öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Bizler sağlık çalışanları olarak sizler için varız sizlere daha iyi hizmet vermek için tüm personelimizle gayret gösteriyoruz biz Gürün'de imkanlar doğrultusunda 24 saat hizmet vermeye gayret göstereceğiz." dedi. - SİVAS