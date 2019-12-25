Haberler » Güncel » Gürün'de okul cami buluşması - Haber

Gürün'de okul cami buluşması

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan "Değerler Eğitimi protokolü" kapsamında Gürün İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde okul-cami buluşması programı düzenlendi.

25.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:59 Gürün'de okul cami buluşması
Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan "Değerler Eğitimi protokolü" kapsamında İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde okul-cami buluşması programı düzenlendi.

İsmet Yılmaz İmam-Hatip Lisesi Müdürü Ertuğrul Semiz öncülüğünde Gürün Merkez Ulu Camisine götürülen öğrenciler, camide Kur'an okuyup hatim duası yaptı. Ezan okuyup müezzinlik yaptılar, namaz kıldırıp tesbihat çektiler. Cemaatin yoğun katılım sağladığı programda bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak, "Bu tür programlardan amaçlarının gençlerin milli ve manevi değerlerle donatılmış, ülkesine ve milletine yararlı birer birey olarak yetişmeyi amaçlıyoruz" dedi. Cemaatin büyük memnuniyet duyduğu gözlenen program gül dağıtımı ile sona erdi. - SİVAS

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gürün, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:22   Ankara'daki FETÖ operasyonlarına yönelik haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
12:22   Seydişehir'de Mehmet Akif Ersoy anıldı - Haber
12:22   Sivas Belediyesinden "Haydi Gençler Gezelim" projesi - Haber
12:22   Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haber
12:17   Çocuk Gelişimi öğrencileri bahçeye renk kattı - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:23:32