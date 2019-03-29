Gürün'de Sinema Şöleni Başladı

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Gürün'de 'Eğitim 7. Sanatla Buluşuyor' sloganıyla düzenlenen sinema şöleni başladı.Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Gürün Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonuna uygun olarak öğrenci, öğretmen, veli ve ilçe halkının eğitime ve sanatsal faaliyetlere ilgisini artırmak amacıyla planlanan etkinlik hayata geçti.Sinema şöleni Dünya Tiyatro Gününde 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında lise son sınıf öğrencileri için gösterilen "Çanakkale Yolun Sonu" filmiyle başladı. Programa MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Abdulhamit Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir Şube, okul İdarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Gürün'ün ilçe oluşunun 150'inci ve Sivas Kongresinin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında öğrenci, öğretmen ve veliler için her ay gösterilecek yeni filmlerle devam edecek olan sinema şöleni 25 Eylül'de sona erecek. Proje ile öğretmen, öğrenci, veli ve ilçe halkının eğitime ve sanata ilgisini artırarak sinema yoluyla eğitimde yeni bir ışık yakılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. - SİVAS