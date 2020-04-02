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Gürün'den Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Sivas'ın Gürün ilçesinde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına emeklilerden ve köy muhtarlarından destek geldi.

02.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:20
Gürün'den Milli Dayanışma Kampanyasına destek
Sivas 'ın Gürün ilçesinde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına emeklilerden ve köy muhtarlarından destek geldi.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına vatandaşların yoğun desteği devam ediyor. Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan emekli vatandaşlar ve köy muhtarları da kampanyaya destek verdi.

70 yaşındaki emekli Arif Koca biz bize yeteriz diyerek, "Ülkemize biz yardım etmezsek kim yardım edecek. Benim çocuklarım da 10 Bin lira para yardım etmişler. Biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma Kampanyasına destek olmak için maaşının yarısını bağışladığını belirten Yüksel Deveci, "İçerisinden geçmiş olduğumuz süreç hakikaten de toplum olarak zor bir süreç. Ancak biz bize kesinlikle yeteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu kampanyaya bizde vatandaş olarak canı gönülden katılıyoruz. Ben bu konuyu bir seferberlik olarak kabul ediyorum. Bize de bu noktada büyük sorumluluk düşüyor, bizde sorumluluğumuzun gereği ne gerekiyorsa yerine getirmek zorundayız. Nisan ayı maaşımın yarısını bağışta bulunuyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Sivas, Gürün, Güncel
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