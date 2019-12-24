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Gürün ilçesinde dumansız hava sahası denetimi

Sivas'ın Gürün ilçesinde dumansız hava sahası uygulamasının güçlendirilmesi ve tütünle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tütün denetimi yapıldı.

24.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:05 Gürün ilçesinde dumansız hava sahası denetimi
'ın ilçesinde dumansız hava sahası uygulamasının güçlendirilmesi ve tütünle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tütün denetimi yapıldı.

Denetimi Gürün ilçe Sağlık Müdür Vekili Kübra Topraktepe, İlçe sağlık müdürlüğü Çevre sağlığı birimi sorumlusu Saliha Yücel Deveci, Dumansız hava sahası sistemi sorumlusu Çoşkun Pala ve Gürün ilçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek'den oluşan ekip gerçekleştirdi.

Denetimler iş yerleri, kahvehaneler ve kamuya açık alanlarda yapıldı. Denetimlerde vatandaşlara sigara kullanımının zararları ve pasif içiciliğin zararları anlatıldı.

Gürün ilçe Sağlık Müdür Vekili Kübra Topraktepe, her hafta bu denetimlerin devam edeceğini belirterek dumansız hava sahası için mücadele edeceklerini söyledi. - SİVAS

Sivas, Gürün, Güncel

Kaynak: İHA

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