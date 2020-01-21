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Gürün ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Gürün Belediyesi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

21.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:50Gürün ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
'ın Belediyesi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gürün ilçesinde 19 mahallede sürdürülen karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çarşı merkezi, mahalleler, ara sokaklar ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "Ekiplerimiz araç trafiğinin aksamaması ve herhangi bir kazanın meydana gelmemesi için tüm mahallelerimizde yoğun çaba gösteriyor."diye konuştu. Başkan Çiftçi,"Gürün'ün 19 mahallesinde vatandaşlarımızın herhangi bir kaza, olumsuz bir durum yaşamaması için fedakarca çalışarak kısa sürede tüm yolları temizleyen personelimi kutluyorum."dedi. - SİVAS

Sivas, Gürün, Güncel

Kaynak: İHA

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