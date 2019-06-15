15.06.2019 17:11
Haberler»Güncel » Haber

Gürün ilçesinin sevilen esnafı hayatını kaybetti

Gürün ilçesinin sevilen esnafı hayatını kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde 73 yıldır esnaflık yapan Hacı Abdulkadir Öztürk 85 yaşında hayatını kaybetti.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 73 yıldır esnaflık yapan Hacı Abdulkadir Öztürk 85 yaşında hayatını kaybetti.

Gürün ilçesinin sevilen hayırsever esnaflarından Hacı Abdulkadir Öztürk 85 yaşında yaşamını yitirdi. Gürün için büyük bir değer olan ve Gürün ilçesi Sularbaşı köyü nüfusuna kayıtlı Öztürk, siyasi kişiliğiyle, insanlığıyla, misafirperverliğiyle, hayırseverliğiyle her zaman ilçe halkının sevilen bir esnafı olmuştu. Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisinde ilçe başkanlıklarında görev yapan Öztürk, bazı rahatsızlıklarından dolayı bugün yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cenazesi Gürün pınarönü mezarlığı aile kabristanlığına defnedildi. - SİVAS
Kaynak: İHA
Sivas, Gürün, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:56 Datça'da üvey oğluna şiddetle suçlanan baba: Merdivenden düştü
17:56 Batmak üzere olana jet-ski'den atlayan 2 kişi kurtarıldı
17:56 Iraklı ailenin otomobili takla attı: 5 yaralı
17:56 Avrupa'da İdlib'e destek gösterileri
17:55 İBB'den 'makam aracı' açıklaması
17:55 Yakaladığı yılana elini ısırttı
17:54 DHA DIŞ - ABD'de otobüs şoförü ile kadın yolcu yumruk yumruğa kavga etti