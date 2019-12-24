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Gürün müftüsü Bayrak'tan, Başkan Çiftçiye teşekkür

Sivas'ın Gürün ilçesinde yapımı devam eden ilçe müftülüğü hizmet binasına verdiği desteklerden dolayı ilçe müftüsü Hüseyin Bayrak, başkan Çiftçi'ye teşekkürlerini dile getirdi.

24.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:51 Gürün müftüsü Bayrak'tan, Başkan Çiftçiye teşekkür
'ın ilçesinde yapımı devam eden ilçe müftülüğü hizmet binasına verdiği desteklerden dolayı ilçe müftüsü Hüseyin Bayrak, başkan Çiftçi'ye teşekkürlerini dile getirdi.

Gürün İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Müftü Bayrak, yapımı devam eden Gürün İlçe Müftülüğü hizmet binasına verdiği desteklerden ötürü Başkan Çiftçi'ye tablo hediye etti.

Yeni müftülük binasının daha iyi şartlarda vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Bayrak, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan Çiftçi'ye teşekkür etti.

Belediye olarak vatandaşlara her alanda hizmet götürmenin gayretinde olduklarını söyleyen Başkan Çiftçi, yeni müftülük binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek binanın Gürün'e hayırlı olmasını diledi. - SİVAS

Hüseyin Bayrak, Nami Çiftçi, Sivas, Gürün, Güncel

Kaynak: İHA

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