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Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı

Gürün-Sivas ile Malatya-Kayseri karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandıİl genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

31.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:42Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı
Gürün- ile Malatya- karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı

İl genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gürün ilçesinde etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle Gürün-Sivas ve Malatya-Kayseri karayolları ulaşıma kapandı. Polis ekiplerinin araç geçişlerine izin vermedi karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Kayseri, Malatya, Gürün, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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