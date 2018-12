Gurur Günü Spor Organizasyonlarıyla Kutlanacak

06 Aralık 2018 Perşembe 14:11



Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği 5 farklı geleneksel spor organizasyonuyla binlerce öğrenciyi spor alanlarında buluşturacakGaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenecek olan Geleneksel 25 Aralık Kurtuluş Günü Spor Etkinlikleri; parkede, kortlarda, havuzlarda ve yeşil sahalarda binlerce sporcunun mücadelesine sahne olacak. Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek olan etkinlikler Aralıkayı boyunca spora büyük renk katacak organizasyonlarda katılımcı öğrencilere, her yıl yapıldığı gibi Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun kahramanlıklarla dolu hikayesi de anlatılacak."Üst liglerde forma giyebilecek sporcular yetiştirmek İstiyoruz"Basketbol, badminton, futbol, su topu ve yüzme branşlarında düzenlenecek olan geleneksel spor organizasyonlarının spora gönül veren herkesin katkılarıyla bir şenlik havasında geçeceğini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Tüm resmi bayramlarımızda ve önemli haftalarda olduğu gibi Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü de organize edeceğimiz sportif ve sosyal etkinliklerle coşkuyla kutlayacağız. Basketbol, badminton, futbol, sutopu ve yüzme branşlarında kurumlar arası işbirliği ile düzenleyeceğimiz geleneksel spor organizasyonlarının spora gönül veren herkesin katkılarıyla bir şenlik havasında geçeceğini ümit ediyorum. Şu anda okullarımızın kulüpleşmesi ve okullarımızda spor faaliyetlerinin artması adına önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu tür faaliyetlerin öğrencilerimizin spora olan ilgilerinin artması, ilimizdeki lisanslı sporcu sayı grafiğinin daha yukarıya çıkması, Gaziantep ve Türk sporuna uzun yıllar hizmet edecek yıldız sporcuların yetişmesi adına çok değerli olduğu düşüncesindeyim. Tüm spor organizasyonlarında olduğu gibi 25 Aralık Kurtuluş Günü Geleneksel Spor Organizasyonlarının düzenlenme sürecinde branş il temsilcilerimizin önemli katkıları oldu. Tüm il temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Parke üzerinde kortlarda, havuzlarda ve yeşil sahalarda dostça yarışacak olan tüm sporcu öğrencilerimize başarılar diliyorum. Kazanan her zaman temenni ettiğimiz üzere Gaziantep ve Türk sporu olsun" dedi."Hazırlıklarımızı Sürdürüyoruz"25 Aralık Kurtuluş Günü Spor Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan spor etkinliklerine farklı branşlarda katılım sağlayacaklarını ve kupa mücadelesi öncesinde öğrencileriyle birlikte hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Ali Küncülü Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Öztürk, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından basketbol, badminton, futbol, sutopu ve yüzme branşlarında düzenlenecek olan geleneksel spor organizasyonlarına katılacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müsabakalar için hazırlıklarımız devam ediyor. Düzenlenen her turnuva, her müsabaka sporcu öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlıyor. Emeği geçen katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP