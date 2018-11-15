Gururun Fotoğrafı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen"Efficiency Challange" yarışmasında kazandıkları görsel tasarım ödülü kupasını Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e takdim etti.

Önce Rektör Danışmanı ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları sırasındaki desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim eden GAÜN Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu üyeleri, daha sonra Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Gür'e yarışmayla ilgili bilgi veren Mekanik Takım Lideri Ali Kurşun, TÜBİTAK tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Alternatif Enerjili Araç Yarışları'na yaklaşık bin 500 öğrenicinin katıldığını ve topluluk olarak "Elektromobile" kategorisinde kendi kulüp atölyelerinde imal ettikleri otomobilin Görsel Tasarım Ödülü'nü kazandığını vurguladı. Mekanik Takım Lideri Kurşun, "Bizim ortaya çıkardığımız ve ödül almamızı sağlayan aracın en büyük özelliği tüm mekanik aksamları ve elektronik devrelerinin kendi atölyemizde imal edilmiş olmasıdır. Uzun süren tasarım ve hesaplama sürecinin ardından çok kısıtlı bir bütçeyle ve kısa sürede böyle bir ürün ortaya çıkardığımız için çok mutluyuz. Tüm hızımızla önümüzdeki yarış için yeni bir tasarıma başladık. Başarılarımızın devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Desteklerinizden dolayı siz başta olmak üzere hocalarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Öğrencilerle birlikte tasarım ödülü kazanan otomobili inceleyen Rektör Prof. Dr. Ali Gür ise, "Üniversitemiz birçok bilimsel başarısıyla Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden birisi. Sizlerin TÜBİTAK'ın verdiği bu ödülü kazanmanızdan da gurur duyduk. Her zaman söylüyoruz. Üniversite olarak bilimsel çalışmaların hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çalışmasını sürdürdüğünüz yeni projenizde de her türlü desteği vereceğiz.Sizleri bu başarılı çalışmanızdan dolayı kutluyor, yeni başarılarınızı bekliyoruz" diye konuştu. Öğrenciler daha sonra TÜBİTAK tarafından verilen Tasarım 1'lik Ödülü'nü Rektör Prof. Dr. Gür'e sunarak birlikte fotoğraf çektirdi.