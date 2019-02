Gusev: "Akkuyu Ngs Projesi Türkiye İçin Yeni Bir Milat Olacak"

Kaynak: İHA

MERSİN (İHA) – Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Mersin 'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bölgede ekonomik ve sosyal dönüşüm sağlayacağını savunan uzmanlar, projenin Türkiye için yeni bir milat olacağını söylüyor. Büyükeceli Mahallesi Eski Muhtarı İlyas Büyük de santralin başta istihdam olmak üzere birçok fırsat sunacağını belirterek, "NGS'nin bize sağlayacağı katkıları görmek için heyecanla bekliyoruz" dedi.Uzmanlar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun Rusya'daki 'ikiz kardeşi' olarak nitelendirilen Novovoronej-2 NGS'nin, kurulduğu Voronej bölgesinde oluşturduğu ekonomik ve sosyal dönüşümü örnek göstererek, Akkuyu NGS'nin de bölge halkına yeni iş fırsatları sunacağını ifade ediyor. Santrale en yakın yerleşim yeri olan Büyükeceli Mahallesi'nde vatandaşlar ise NGS ile birlikte bölgede ekonomik ve sosyal canlanma oluşmasını bekliyor."Dünyada NGS'ler, bulunduğu bölgeyi her açıdan güçlendiriyor"Büyükeceli Mahallesi Eski Muhtarı İlyas Büyük, Akkuyu NGS'nin bölgeye getireceği değişimleri ve bölge halkının beklentilerini anlattı. "Büyükeceli'de, Gülnar'da yaşayan vatandaşlar olarak NGS'nin bize sağlayacağı katkıları görmek için heyecanla bekliyoruz" diyen Büyük, "Tüm dünyada NGS'ler, bulunduğu bölgeyi her açıdan güçlendiriyor. NGS'de çalışan mühendisin, teknik elemanın burada yaşamasını; NGS ile birlikte bölgemize hastane, alışveriş merkezi, okul gibi çok sayıda yeni yatırımın gelmesini umut ediyoruz. Bölgede istihdam fırsatı oluşturacağına, gençlerimize yeni iş fırsatları sunacağına inanıyoruz" diye konuştu.Büyükeceli'de 5 yıl muhtarlık yapan Büyük, santralle birlikte Gülnar'a ve Büyükeceli'ye canlılık gelmesini beklediklerini söyledi. Büyük, "Ekonomimizin güçlenmesini, santralin istihdama katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü burada herkes nüfusun artmasını, ürettiğini satarak para kazanmayı hedefliyor. Köyümüz göç veriyor. Buranın halkı ya Mersin'e ya Gülnar'a ya Silifke 'ye gidiyor. Bu durumun, bölgemizin kaderinin NGS'nin işletmeye alınması ile olumlu yönde değişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Halka yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin arttırılması çağrısında bulunan Büyük, "Yetkililerin bu konuda bizi biraz daha aydınlatması, hepimiz için faydalı olacak. Daha önce düzenlenen açık kapı etkinlikleri, sanayicileri-tedarikçileri bilgilendirme seminerleri, halkı ve medyayı bilgilendirme seminerleri, Mersin Bilgilendirme Merkezi'nin faaliyetleri çok güzel adımlar. Büyükeceli ve Gülnar'da bu tarz etkinliklerin çoğalmasını, bölgemizin sosyal açıdan da canlanmasını talep ediyoruz" dedi."Nükleer santral ülkemizin ihtiyacı"Türkiye'nin 30-40 yıl önce nükleer santrale sahip olması gerektiğini ifade eden Büyük, şunları söyledi: "Nükleer santral bizim ülkemizin ihtiyacı. Bakın Fransa 'ya, orada 58 nükleer santral çalışıyor; elektrik ihtiyacının yüzde 70'inden fazlasını nükleer santralden karşılıyor. Turizm ülkesi, tarım ülkesi Fransa'da santral çalışırken, bizim ülkemizde yapılan santrale hala karşı çıkılıyor. Bir başkası yıllar öncesinden bu teknolojiyi kullanıyorsa biz çok geç kaldık. Türkiye'de bunun çok önceden yapılması gerekirdi."Nükleer santrallerin sanayi üretimi açısından son derece önemli olduğunu da dile getiren Büyük, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali sanayiye de faydalı olacak. Çünkü sürekli, kesintisiz elektrik sağlanacak ve üretim sürecek. Sürekli enerji varsa Türkiye daha çok üretecek, daha çok kazanacak. Gelişmiş ülkelere bakın; Amerika , Rusya, Fransa, İngiltere İsveç ; hepsinin nükleer santralleri var. Hepsinin teknolojik üstünlüğü var. Bizim, Türkiye olarak hızlıca bu seviyeye gelmemiz, daha da geç kalmamız lazım" diye konuştu.İkizi, Voronej'i dönüştürdü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 3 Nisan 2018'de temeli atılan Akkuyu NGS'nin bölgede oluşturacağı canlılık beklenirken, uzmanlar santralin Rusya'daki 'ikiz kardeşi' olarak nitelendirilen Novovoronej-2 NGS'nin, kurulduğu Voronej bölgesinde oluşturduğu dönüşüme dikkat çekiyor. Don Nehri kıyısında 54 yıldır faaliyet gösteren santral ve yeni devreye alınan ünitelerinde Rusya'nın VVER (basınçlı su reaktörleri) tipi reaktörleri kullanılıyor. Nüfusu yaklaşık 2,5 milyon olan bölgenin elektrik ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan santral, aynı zamanda 1986 yılından beri Novovoronej şehrinin ısınma ihtiyacının yüzde 50'sini sağlıyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( TAEK ) tarafından Akkuyu NGS'ye referans olarak kabul edilen Modern 3(+) nesil VVER-1200 reaktörlerine sahip Novovoronej-2, bölgedeki binlerce kişiye için de istihdam olanağı oluşturuyor."Voronej'deki gelişimin benzeri Akkuyu'da da yaşanacak"Geçtiğimiz aylarda Novovoronej NGS'yi ziyaret eden Türk gazetecilere, Novovoronej-2 Başmühendis Yardımcısı Igor Gusev, Mersin'de kurulumu devam eden Akkuyu NGS'nin, Novovoronej-2 projesi esas alınarak yapıldığını anımsattı. Gusev, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Santralin 6'ncı ünitesi 2017 yılında devreye girdi. Yılda 8 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretiliyor. Üretim çok sabit, hedeflere her yıl başarıyla ulaşıyoruz. Enerji ünitelerimizin devreye girmesiyle birlikte bölgemiz ekonomik açıdan daha avantajlı hale geldi. Yatırımcıların imkanlarının artmasının yanı sıra, genç nesil için istihdam olanağı doğdu. Novovoronej-2 ile birlikte bölgemizde sağlanan ekonomik gelişmelerin benzeri Akkuyu bölgesinde de yaşanacak. Çünkü bir nükleer santral ünitesi kurulduktan sonra proje bununla bitmiyor. İnşaat bittikten sonra işletme aşamasına geçiyor. İşletme personelinin yanı sıra ekipmanların bakımı, servisi, onarımı gibi birçok alanda personele ihtiyaç duyuluyor. Yani yeni istihdam alanları daha yaratılıyor. Akkuyu NGS projesi Türkiye için yeni bir milat olacak."