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Gustavo Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, sarı lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor'a karşı attı.

26.10.2019 22:34

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli forma ile ilk gol heyecanını yaşadı. Konyaspor müsabakasının 78. dakikasında sahneye çıkan Gustavo, ceza sahası dışında Volkan'dan kaptığı topla ceza sahası içine girdi ve bekletmeden yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. Attığı golden sonra kutlamayı yedek kulübesinin önünde yapan 32 yaşındaki futbolcu sevincini teknik heyet ve futbolcularla paylaştı.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 6 maçta 540 dakika görev aldı.

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Gustavo Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA


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