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Gusto Giyim 90'lar tarzına döndü

Kadın giyim modasında 90'lar tarzına dönüş yaşanıyor.

25.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:27 Gusto Giyim 90'lar tarzına döndü
Kadın giyim modasında 90'lar tarzına dönüş yaşanıyor. O dönemde moda olan yüksek bel pantolonlar ve rahat kesim bluzlar koleksiyonlarda yerini alıyor.

Kadın hazır giyim sektörünün önemli markalarından Gusto Giyim 2019-20 Sonbahar Kış koleksiyonunda 90'lar tazına geri döndü. 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda oluşturduğu bohem tarza kış sezonunda da devam eden markanın şal desenleri dikkat çekti.

36-48 beden aralığıyla dikkat çeken koleksiyonda yeni nesil yüksek bel pantolonlar ve rahat kesim bluzlar ilgi odağı olurken, yün ve kaşmir dokulu kumaşlar koleksiyonda ön plana çıkan modeller arasında görüldü. Ayrıca koleksiyonda ipek, pamuk ve viskon gibi doğal kumaşlar da modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Kiremitten kahveye, bejden hakiye tüm toprak tonları Sonbahar-Kış koleksiyonunda öne çıkarken kırmızı ve siyah gibi vazgeçilmez renkler de tasarımlarda göze çarptı. Ayrıca, Türk kadınının geçen Sonbahar-Kış sezonundan vazgeçilmezleri arasında yer alan ekose, kazayağı ve tüvit kumaşlar da bu sezon da koleksiyonda yer aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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