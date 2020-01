Gusto Giyim çevre dostu koleksiyon oluşturdu

Gusto Giyim 2019/2020 sonbahar kış koleksiyonunda daha sık bir şekilde doğal ve çevre dostu kumaşlara ağırlık verdi.Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından Gusto, 2019/2020 koleksiyonunda geleceğimize miras olan sürdürülebilir bir çevre için önemli adımlar attı. Doğal ve çevre dostu kumaşlara ağırlık verilen koleksiyonda; poşet, etiket, kart gibi ürünlerde de geri dönüştürülebilir materyaller dikkat çekiyor.Pamuk ağırlıklı kumaşlarla üretilen ürünler, ciltte nazik bir dokunuş bırakarak günün her anında doğayı hissettiriyor. Son yılların en trend şal desenleri ve bohem havası kadın giyim sektöründe sürdürülebilirliğe farklı bir bakış açısı sunuyor."Daha iyi bir gelecek inşa etmek bizlerin elinde"Koleksiyon ve markanın stratejileri hakkında bilgi veren Gusto Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Mete "Neredeyse 25 yıl önce Gusto'da bu maceraya başladığımdan beri çevreyle ilgili düşüncelerim değişmedi. Herkes bana o zamanlar gerçek deri ya da kürk kullanmazsam başarılı bir lüks moda markası oluşturamayacağımı söylerdi. Günümüzde etrafıma bakınca insanların ne kadar bilinçlendiğini ve sürdürülebilir olmaya toplum tarafından ne kadar önem verildiğini görüyorum ve bu çok güzel bir şey. Dünyayı en çok kirleten endüstrilerden biri olan moda sektörü bu konuda kilit bir rol oynuyor. Artık daha iyi bir gelecek inşa etmek bizlerin elinde.""Koleksiyonda son yılların en trend şal desenleri ve bohem havasını kullandık"Mete, bu sezon ki koleksiyonda favori parçalar hakkında şunları söyledi: " Bu yıl koleksiyonda son yılların en trend şal desenleri ve bohem havasını kullandık. Günümüzün trend ve şık tasarımlarıyla modayı yakalarken suni deri ve suni kürklerle de sürdürülebilir bir yol ile 2019/20 sonbahar kış koleksiyonumuzu çıkardık. Pamuk ağırlıklı doğal kumaşlarla üretilen ürünlere koleksiyonda yer vermeyi de unutmadık. Tabi ki yıllardır vazgeçilmez olan sihirli pantolonlarımız da koleksiyondaki yerini aldı. 34-48 beden aralığında üretilen sihirli pantolonlar, sihirli kalıbı sayesinde müşterilerimizin bir beden ince gözükmesini sağlıyor. Aynı zamanda müşterilerimiz, doğal ve pamuklu kumaşı sayesinde bir o kadar da rahat ediyorlar."Pelin Mete marka ile ilgili şunları kaydetti:"Çevre dostu materyalleri seçme ve kullanma süreciniz nasıl ilerliyor?Bu sezon felsefemizi daha iyi yansıtabilmemiz adına; poşet, etiket, kart gibi her sezon büyük miktarda kullandığımız ürünlerde geri dönüştürülebilir çevre dostu materyaller kullandık. Tabi ki bu parçaların yanı sıra yıllardır olduğu gibi yine suni deri ve suni kürkler kullandık. Zaten kumaş tedarikçilerimiz de geçtiğimiz yıllara göre daha bilinçli. Bir çok tedarikçimiz koleksiyonlarında doğal kumaşlara ağırlık veriyor, biz de o kumaşlardan seçmeye ve kullanmaya önem veriyoruz. Moda ve tasarım dünyasının daha sürdürülebilir hale gelebilmesi için neler yapılmalı?'Sürdürülebilir moda', 'eko moda' ya da en genel tanımıyla çevreci, geri dönüştürülebilir modaya uyum sağlamak bizler için çok önemli. Özellikle bizim gibi moda ve perakende sektörünün önde gelen markaları her sezon üretilen koleksiyonlar ve ürünlerde daha çevre dostu olmak için hep birlikte bir adim atarsak, daha iyi bir gelecek için katkıda bulunabiliriz. Üretim, lojistik, pazarlama, perakende gibi birçok departmanda çevre dostu olmaya özen gösteriyoruz. Birçok marka son yıllarda suni deri, suni kurk, doğal kumaşlar gibi materyallere ağırlık vermeye başladı. Kısa zaman içinde üreticiler ve tüketiciler de daha çok bilinçlenmeye başlayacak ve daha iyi bir gelecek için hep birlikte önemli adımlar atacağız." - İSTANBUL