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Gusto Giyim'den Safiye Soyman ve Faik Öztürk'lü açılış

Gusto giyim markasının mağaza açılışına magazin dünyasının tanınan çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk katıldı.

14.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:51Gusto Giyim'den Safiye Soyman ve Faik Öztürk'lü açılış
Gusto giyim markasının mağaza açılışına dünyasının tanınan çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk katıldı.

Moda ve perakende sektörünün öncülerinden Gusto, 'un Atakum ilçesinde hizmete giren bir AVM'de mağaza açtı. Bu mağaza açılışıyla birlikte Karadeniz Bölgesi'nde de geniş ürün yelpazesiyle hizmet vermeye başlayan marka, açılışa özel ünlü sanatçılardan Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk'ü davet etti.

Ünlü çift, mağazanın açılış kurdelesini kestikten sonra mini bir konser vererek sevenleriyle buluştular. Açılış kapsamında alışveriş merkezinde markanın da ürünlerinin tanıtıldığı bir defile gerçekleştirildi. Davetliler, hem mini konsere hem de defileye büyük ilgi gösterdi. - SAMSUN

Safiye Soyman, Faik Öztürk, Samsun, Magazin

Kaynak: İHA

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