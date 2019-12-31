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Gusto Giyim'den şubeleşme adımları

Giyim markalarının şube sayılarını artırma adımları sıklaştı.

31.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:09 Gusto Giyim'den şubeleşme adımları
Giyim markalarının şube sayılarını artırma adımları sıklaştı. Gusto, 'daki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Perakende ve kadın giyim sektörünün önde gelen markalarından Gusto, Adana'daki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Gusto, Adana'nın yeni açılan bir AVM'de hizmete aldığı mağazası ile büyüme hedefini destekliyor. Mağaza ağını her geçen gün daha da büyüten marka; ulaşılabilir fiyatlı, kaliteli ve dünya trendlerine uygun ürünlerini Adanalı sevenlerinin beğenisine sunacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz aylarda 'da iki, Bursa, İzmit ve son olarak Adana'da mağaza açılışlarını yapan marka, 2020 Ocak ayında Samsun'da açılacak olan yeni bir AVM'de de yerini alacak. Markanın aynı dönemlerde Tekirdağ'da da mağaza açma planı var. - İSTANBUL

İstanbul, Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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