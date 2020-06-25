Guterres: "BM Sözleşmesi'nin 75. yılında uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz" - NEW

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sözleşmesi'nin 75. yıl dönümünü kutladığımız bugün önümüze bakmalı ve uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz.

25.06.2020 23:04 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:09
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sözleşmesi'nin 75. yıl dönümünü kutladığımız bugün önümüze bakmalı ve uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz." dedi.
Guterres, BM Sözleşmesi'nin 75. yılı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, sözleşme birçok kişinin korktuğu 3. Dünya Savaşı'nı engellese de dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iklim değişikliğine, ırkçılık ve ekonomik eşitsizliklere çok sayıda küresel kargaşayla karşı karşıya olduğunu söyledi.
İnsanların siyasi kurumlara giderek güveninin azaldığını ve tüm bu kırılganlıklar karşısında dünya liderlerinin birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulayan Guterres, "Hiçbirimiz bundan sonra neyle karşılaşacağımızı tahmin edemeyiz, sisin ortasındayız." ifadesini kullandı.
Guterres, "BM Sözleşmesi'nin 75. yıl dönümünü kutladığımız bugün önümüze bakmalı ve uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz. BM'yi, bölgesel örgütleri, uluslararası finansal kuruluşları ve sivil toplumu bir araya getiren çok taraflı kapsayıcı bir ağa ihtiyacımız var." diye konuştu.
"21. yüzyılda hükümetler artık tek siyasi güç değil"
21. yüzyılda hükümetlerin artık tek siyasi güç olmadığına işaret eden Guterres, küresel güçlerin aktif katılımı olmadan küresel yönetim mekanizmalarında anlamlı bir dönüşümün mümkün olmadığını kaydetti.
ABD, Çin ve Rusya gibi küresel güçler arasındaki ilişkilerin daha önce hiç bu kadar "işlevsiz" olmadığına dikkati çeken Guterres, "Ortak sorunlarımızı anladığımızda, bizleri bölen sorunların aslında bizim için tehdit teşkil ettiğinin farkına vardığımızda bir uyanışın yaşanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Guterres: ’BM Sözleşmesi’nin 75. yılında uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz’ - NEW

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Güncel, Haber

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