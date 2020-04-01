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Guterres: Covid-19 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs nedeniyle dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

01.04.2020 08:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:59
Guterres: Covid-19 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs Covid-19 nedeniyle dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Guterres, koronavirüs salgının sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin bir rapor açıkladı. Salgının tüm dünyayı tehdit ettiğini ve daha öncekilere benzemeyen bir ekonomik krize neden olacağını belirten Guterres, "Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz" dedi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Koronavirüs, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››Guterres: Covid-19 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz - Haberler

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