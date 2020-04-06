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Guterres: Covid-19 nedeniyle artışa geçen aile içi şiddetten kadın ve genç kızları koruyun

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Maalesef çok sayıda genç kız ve kadın normalde en iyi korunmaları gereken yerde, evlerinde şiddete maruz kalıyor" diyerek tüm dünyaya yardım çağrısını yineledi

06.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:04
Guterres: Covid-19 nedeniyle artışa geçen aile içi şiddetten kadın ve genç kızları koruyun
B irleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Covid-19'dan dolayı uygulanan dışarı çıkma yasakları nedeniyle evde kalan genç kız ve kadınların aile içi ve çiftler arası şiddetten korunması için dünyaya çağrıda bulundu.

Yayınladığı video mesajında "Şiddet sadece savaş alanlarında bulunmuyor" diyen BM Genel Sekreteri Covid-19'la mücadelede tüm çatışmalara da ara verilmesi çağrısını yineledi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Antonio Guterres, Koronavirüs, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››Guterres: Covid-19 nedeniyle artışa geçen aile içi şiddetten kadın ve genç kızları koruyun - Haberler

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