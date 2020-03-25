Guterres euronews'e konuştu: Koronavirüsle mücadelede birleşilmezse milyonlarca kişi ölebilir
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en yoksul ülkelerinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için 2 milyar dolar küresel insani yardım planı başlattıView on euronews.
25.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:42
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en yoksul ülkelerinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için 2 milyar dolar küresel insani yardım planı başlattıView on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Dünya