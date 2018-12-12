Guterres, İsveç'teki Yemen Konulu İstişare Toplantılarına Katılacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:19



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:19

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsveç'te devam eden Yemen konulu istişare toplantılarının kapanışına katılacağı bildirildi.BM'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, 13 Aralık Perşembe günü, Yemen konulu siyasi istişare toplantılarının kapanışına katılacak." ifadesi kullanıldı.İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda geçen perşembe başlayan Yemen konulu istişare toplantılarının yarın sona ermesi bekleniyor.BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in 6 Aralık'tan bu yana toplantılara katılan meşru hükümet ve Husilerle yoğun istişareler gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, Griffiths'in Yemen'e barışı getirmek ve Yemen halkının acılarını hafifletmek amacıyla pek çok sorunun çözümü için gayret sarf ettiği belirtildi.Açıklamada, Antonio Guterres'in her iki taraftan heyetlerle toplantılar gerçekleştireceği ve istişare toplantılarının İsveç turunun kapanışını yapacağı kaydedildi.Martin Griffiths'in Sözcüsü Hanan Elbadawi, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün tam gün müzakerelerin devam edeceğini, perşembe günü de heyetlerin İsveç'ten ayrılmaya başlayacağı bilgisini paylaşmıştı.Griffiths, istişareler boyunca taraflar arasında mekik dokumuş, meşru hükümet ve Husiler doğrudan görüşmemişti.Öte yandan Griffiths'in, tarafları gelecek yıl ocak veya en geç şubatta yeniden bir araya getirmek için heyetlerle görüştüğü, bir sonraki toplantının hangi ülkede yapılacağına da bu görüşmeler sonunda karar verileceği öğrenildi.Griffiths, 10 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, istişarelerde her iki tarafın da uluslararası insani yardımların Yemen halkına ulaştırılmasına odaklandığını aktarmış, "Gelecek birkaç gün içinde bir dizi konuda anlaşmalar yapacağımızı umuyorum." ifadesini kullanmıştı.Yemen'de diyalog çabalarıYemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan 3'üncü turun ardından sekteye uğramıştı.2 yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.