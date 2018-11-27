Guterres'ten Nijerya'daki Saldırılara Kınama

Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Sekreteri Antonio Guterres
, Nijerya
'da son bir ay içinde gerçekleştirilen saldırıları kınadı, ailelere başsağlığı diledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijerya'nın kuzeyindeki teröristlerin ve diğer aşırılık yanlısı grupların sivillere ve güvenlik güçlerine ağır zayiatlar verdiren saldırılarını kınadı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric
, dün Guterres'in Nijerya Hükümeti'ne ve hayatını kaybedenlerin ailelerine karşı yürekten başsağlığı dileklerini ileten bir bildiri yayınladı. Dujarric, "Uluslararası insani, insan hakları ve mülteci hukukunu ihlal edenler sorumlu tutulmalıdır" dedi.
Nijerya'da Boko Haram terör örgütü, Nijerya'da şubat ayında yapılacak seçimler öncesinde düzenlediği saldırılarda 53 asker ve çiftçiyi öldürmüştü. Cumhurbaşkanı
Muhammadu Buhari
ise yaklaşık 10 yıl önce kurulan Boko Haram militan grubunun kalesi olan kuzeydoğudaki isyanı sona erdirmeye söz verdi. - NEW YORK
Antonio Guterres,Birleşmiş Milletler,Nijerya