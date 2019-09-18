Guti, Aris'in teklifini reddetti

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Guti, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev yapmıştı. Kara Kartal'dan ayrıldığı günden bu yana boşta olan 42 yaşındaki Real Madrid efsanesinin Aris'in başına geçeceği iddia edilirken konuyla ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir haber geldi.

ARİS SPORTİF DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜ

Ülkede yayım yapan AS gazetesi, Guti'nin Aris Sportif Direktörü Angelos Charisteas ile yürüttüğü görüşmeler sonrası Yunan ekibine olumsuz yanıt verdiğini yazdı. Haberde İspanyol teknik adamın bu kararı almasındaki temel nedeninse hiç tanımadığı bir ülkede yeni bir maceraya atılmak istememesi olduğu öne sürüldü.

(Fanatik)