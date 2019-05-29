Guti'den flaş karar! Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan bu güvenceyi almasının ardından Güneş'in yardımcısı olmayı kabul ettiği konuşulan İspanyol çalıştırıcının, yönetimin bu yönde bir adım atmaması sebebiyle Kara Kartal'la yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

EVERTON, KAGAWA'YI İSTİYOR

Milli golcümüz Cenk Tosun'un da formasını giydiği Premier Lig ekibi Everton, Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Borussia Dortmund'a geri dönen Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmak istiyor. Alman ekibiyle 1 yıllık daha kontratı olan Kagawa için Everton önümüzdeki günlerde teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Premier Lig'e dönmeye sıcak bakan Kagawa için West Ham United'ın da devreye gireceği iddiaları ortaya atıldı.