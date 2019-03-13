13 Mart 2019, 18:33
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Guti, Milli Takım Arasında Beşiktaş'ın Başına Geçecek

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı Guti Hernandez, milli arada takımın sorumluluğunu alacak. Takımı, Çaykur Rizespor maçına İspanyol hoca hazırlayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 22-25 Mart tarihlerinde oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçları için kadro çalışmaları yapıyor. Ünal Karaman ve Ersun Yanal'ın yanı sıra Fatih Terim'le de görüşmeler yapan Güneş ayrıca yurt dışında forma giyen yerli oyuncularla ilgili Tayfur Havutçu'nun da raporlarını inceliyor.

GUTİ TAKIMI HAZIRLAYACAK

Konyaspor maçından önceki hafta önce TFF'ye giden ve çalışma alanı ve geçici yardımcıları ile toplantı yapan Güneş ayrıca rakibin incelemesinin yanı sıra yurt dışında oynayan Türk oyuncuların raporlarını da inceledi. Bu süreçte takımı Guti'nin maça hazırladığı da gelen bilgiler arasında. Guti'nin özellikle 20 günlük milli aradada takımın birinci sorumlusu olacağı ve takımı Çaykur Rizespor maçına hazırlayacağı belirtildi.

(Fotospor)

Guti Hernández, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (3)
FAKİR ALİ: Beşiktaşın adı hiç hoşuma gitmiyor,,Real Madrid’in adı verilse kulaga daha hoş gelir.
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@@@: Guti başkan tinerspor şampuan
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KÖYLÜ MURTAZA: MUTLU BİR HABER. İNŞALLAH ASLI VARDIR KENDİSİ ÇALIŞTIRSUN BÜTÜN SORUMLULUĞU ÜSTLENSİN BAŞKA TEKNİK ADAMA GEREK YOK. GÖNDERİLİRSE DE SERGEN YALÇIN YAKIŞIR KARA KARTALIMA
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