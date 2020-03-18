Guti'nin Topuk Pasıyla Yaptığı Assistler
Real Madrid'in veteran orta saha oyuncularından Guti, Madrid formasıyla çok şık asistlere imza attı. Beyazlılar'la toplam 542 maça çıkan İspanyol orta sahanın topuk pasıyla yaptığı şık asistleri sizler için hazırladık.
18.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:00
Real Madrid'in veteran orta saha oyuncularından Guti, Madrid formasıyla çok şık asistlere imza attı. Beyazlılar'la toplam 542 maça çıkan İspanyol orta sahanın topuk pasıyla yaptığı şık asistleri sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Guti Hernández, Real Madrid, Madrid, Spor
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