22 Kasım 2018 Perşembe 14:30







Erken Menopoz Belirtileri

Güven Arıyoruz 22 Kasım 2018 Perşembe 14:30

Bugün ne yapılabilir ' Boğa burcunda büyümekte olan Ay, iş hayatında ve pratik konuların öne çıktığı konularda daha çok şey aradığımızı gösteriyor. Güven ve istikrar için çok şey yapabiliriz. Üzerinde çalıştığımız bir projeyi somut hale getirmek önemli ve belirli sonuçlar elde edebiliriz. Pek çok açıdan ilişkilerden alabileceğimiz destekler sayesinde başarılı olabiliriz. Nelerden kaçınmalı ' Bugün aynı zamanda Yay burcu başlamakta. Önümüzdeki birkaç gün yeni haberler ve değerlendirmeler açısından kritik geçebilir. Bugün öğle saatlerinde parasal alanda ve iş boyutunda büyük düşünmek ve başkalarının kaynaklarından yararlanmak konusunda oldukça şanslı sayılırız.